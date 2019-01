PALERMO - Avvenimenti previsti per giovedì 31 gennaio in Sicilia:1) CATANIA - Università, rettorato, ore 09:00 Convegno dal titolo "Bellezza e mobilità sostenibile nella città di Bellini", organizzato da Città metropolitana, Ferrovia circumetnea, Teatro Massimo Bellini, Università e Associazione musicale 'Pedara per Gianluca Campochiaro'. Partecipano, tra gli altri il sindaco salvo Pogliese, il rettore Francesco Basile ed il direttore della Fce Sebastiano Gentile.2) PALERMO - Teatro Biondo, ore 10:00 Spettacolo/convegno "I segni dell'offesa", organizzato dall'Ateneo nell'ambito delle celebrazioni per il Giorno della Memoria.3) CATANIA - Prefettura, ore 11:00 Il prefetto Claudio Sammartino incontra la stampa per illustrare le misure di prevenzione, sicurezza e ordine pubblico previste per le imminenti festività agatine. Partecipano sindaco, Arcivescovo, responsabili delle forze dell'Ordine e dei Vvf e i responsabili del Comitato per la festa di S. Agata.4) PALERMO - Steri, chiesa di Sant'Antonio Abate, ore 11:30 Il rettore Fabrizio Micari presenta UniPa 2019, una serie di iniziative, mostre, convegni, eventi, inaugurazioni, musei ed esposizioni che definiscono l'identità culturale dell'Ateneo e l'impegno nell'azione di disseminazione educativa e culturale nella società e nel territorio.5) PALERMO - Ars, sala Stampa, ore 11:30 Conferenza stampa dei parlamentari Pd sulla manovra economica.6) PALERMO - Ist. Gonzaga, via P. Mattarella 38/42, ore 15:00 Giornata sull'uso responsabile del digitale.(ANSA).