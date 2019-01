. Aveva perso l'orientamento, al punto da non riuscire a tornare a casa, ma ad individuarlo è stata una pattuglia della polizia municipale, che lo ha messo in contatto con i propri familiari, mettendolo quindi al sicuro.Gli agenti hanno subito notato che l'anziano era in stato confusionale, l'hanno così raggiunto mentre camminava tra il marciapiede la strada, e gli hanno chiesto come si chiamasse. "Era in pieno sconforto - spiega la polizia municipale - ma per fortuna è riuscito a comunicare il suo nome"."Soltanto a quel punto - precisano - abbiamo avuto la possibilità di effettuare gli accertamenti che ci hanno permesso di contattare i figli". Questi ultimi, preoccupati, hanno raggiunto il padre, con loro è tornato a casa.