Sono 39 le persone decedute da ottobre ad oggi a causa dell'influenza. Invece, 191 sono state quelle ricoverate in terapia intensiva. E' quanto riporta FluNews-Italia, il bollettino settimanale dell'Istituto Superiore di sanità. La maggior parte di decessi e casi gravi si è verificato in soggetti di età pari o superiore a 50 anni, e l'84% dei casi risultava non vaccinato.