Si comincia con la trattazione del bilancio interno dell’Assemblea. Il deputato questore Giorgio Assenza lo presenta. Il bilancio è triennale ed è “la continuazione di un percorso virtuoso di contenimento della spesa”, dice Assenza. Previsti tagli per un milione e mezzo all’anno, per un costo dell’Assemblea annuale di 137 milioni. “In pochi anni il trasferimento dalla Regione è sceso da 162 milioni a 137 milioni e mezzo di quest’anno. In sette anni una riduzione da 24 milioni e settecentomila”. Assenza ringrazia il personale dell'Assemblea per l'introduzione dei tetti agli stipendi, cosa che non è stata fatta né alla Camera né al Senato, dice. Concetto ribadito anche dal presidente Gianfranco Micciché: "Chissà se qualche trasmissione televisiva se ne ricorderà". Il bilancio viene approvato dall'Aula.

"Non è una facoltà quella che ha il governo quella di predisporre l'esercizio provvisorio. C'è stata quindi una omissione. Oggi siamo in gestione provvisoria, non per colpa del parlamento. Abbiamo scoperto che con questa manovra dovremo coprire i famosi due miliardi di disavanzo. In realtà lo sapevamo da novembre quando il governo ha fatto finta di fare ricorso alla Corte dei conti. Ora il governo auspica che si possa spalmare in trent'anni anche la quota che dovremo trovare in tre anni. A questo punto: che bisogno c'era di fare questo bilancio che massacra tante categorie, se poi attendiamo la risposta dello Stato?".: "Stiamo facendo tagli lineari e netti ovunque, ma questi tagli non servono per migliorare la Sicilia, i suoi enti. Mancano le riforme, qui non ce n'è. Tanti enti si troveranno in grande difficoltà, così come molti lavoratori. E intanto vengono tolti i tetti agli stipendi dei capi di gabinetto e aumentano le spese per gli assessorati alle Attività produttive, al Territorio".Comincia ora la trattazione del ddl di bilancio della Regione. Svolge la relazione il presidente della commissione Bilancio Riccardo Savona.. Dai Pip ai Forestali, dai Teatri a una sfilza di enti regionali, sono tante le voci che sono “svuotate” del loro stanziamento o fortemente dimagrite, dopo gli interventi del governo.A complicare la situazione, però, il fatto che una parte di questa non potrà essere diluita in un trentennio. Per circa 550 milioni infatti bisognerà trovare le risorse in appena tre anni. E così, solo per il 2019, la cifra che servirà per ripianare il disavanzo sarà molto vicina ai 250 milioni.. Ma prossimamente potrebbero arrivare buone notizie da Roma: un via libera alla “rateizzazione” in trent’anni anche della somma attualmente splmata in tre, potrebbe essere concessa dal Ministero per l’Economia. Ieri Armao è volato nella Capitale proprio per questo motivo. La strada che potrebbe aprirsi è quella di un decreto del governo nazionale con questa autorizzazione: una norma che poi verrebbe “calata” nel prossimo collegato. Così verrebbero rimpinguate le somme attualmente tagliate. Ma il futuro è ancora una incognita.