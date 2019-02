Nei comuni fino a 10.000 abitanti saranno aperti i negozi fino a 150 metri quadri, mentre in quelli con più di 10.000 abitanti, aperti i negozi fino a 250 metri quadri.

La legge sulle chiusure domenicali è quasi pronta. Dopo mesi di diatribe parlamentari, dove una sintesi nella maggioranza sembrava impossibile,e si preparano a presentare il testo alla Camera, in commissione Attività Produttive.Una volta approvata la bozza giallo-verde, la legge permetterà ai commercianti italiani diRispetto al testo iniziale a firma leghista, la quota di chiusure domenicali obbligatorie è scesa dal 75% al 50%. Non cambiano invece le regole per le festività laiche e religiose, dodici in totale, in cui ai negozianti sarà richiesto di restare totalmente chiusi.. Ma il ddl non stabilisce nel dettaglio le date sottoposte alle nuove disposizioni. Talecon una regolamentazione interna e adatta alle esigente locali. Ma non è tutto. Compito delle giunte regionali anche quello di indicare quattro delle dodici festività in calendario in cui permettere ai negozianti di aprire.Previste delle eccezioni per le attività commerciali del settore turistico e per i negozi del centro storico di ogni città. Nessun obbligo anche per le rivendite di generi di monopolio, quelli in alberghi, campeggi e villaggi, giornalai, gastronomie e rosticcerie, pasticcerie e gelaterie, fiorai, librerie, negozi di mobili, di dischi, di antiquariato e souvenir.Per i trasgressori delle nuove regole,: da 10mila a 60mila euro, che raddoppiano in caso di recidività.