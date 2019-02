PALERMO - Avvenimenti previsti per venerdì 1 febbraio in Sicilia:1) TRAPANI - Piazza ex Mercato del pesce, ore 09:00 Prima tappa dell'iniziativa "Un mare di differenze", con 25 studenti di Italia, Spagna e Slovenia, del liceo Fardella-Ximenes e di un gruppo di migranti della coop Solidalia che si danno appuntamento per pulire alcuni luoghi del centro storico.2) CATANIA - Pubbliservizi Spa, centro fieristico Le Cominiere, Piazzale Rocco Chinnici, ore 09:30 Conferenza stampa indetta dal commissario straordinario della Pubbliservizi Spa Maria Virginia Perazzoli per "comunicazioni inerenti la gestiore straordinaria".3) MESSINA - sala Giunta del Palazzo camerale, ore 10:00 Conferenza stampa di presentazione della vetrofania per gli esercizi commerciali quale simbolo di accoglienza nei confronti delle persone con disabilità sensoriale accompagnati da cani guida.4) CATANIA - Palazzo della Cultura, ore 10:30 Presentazione di "PaybyPhone" la nuova applicazione per la sosta a pagamento gestita da Sostare, che prevede 6 ore di sosta gratuita in occasione dei tre giorni delle festività agatine. Partecipano l'assessore alla Cultura Barbara Mirabella e i vertici di Sostare e Sunhill Technologies Italy.5) PALERMO - Assessorato ai Beni Culturali, via delle Croci 8, ore 10:30 Presentazione dell'effetto moltiplicatore de "Le Vie dei Tesori", una ricerca curata dall'Osservatorio turistico delle Isole europee. Saranno presenti l'assessore Sebastiano Tusa, il dirigente generale dell'assessorato Sergio Alessandro e il direttore del Cricd Caterina Greco.6) PALERMO - Baia Sferracavallo (PA), ore 12:00 Al via la prima regata del campionato nazionale velico classe 29ER7) CATANIA - Cattedrale, aula capitolare, ore 16:00 Conferenza stampa in merito, tra l'altro, al collaudo del fercolo di Sant'Agata e a disposizioni in materia di sicurezza in Cattedrale durante le celebrazioni agatine.(ANSA).