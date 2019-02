. Le selezioni sono rivolte ad, ballerini, cantanti, istruttori di fitness, deejay, cabarettisti, tecnici del suono, costumisti e scenografi.Ai candidati non vengono richieste particolari esperienze lavorative nel settore. Fra i requisiti specificati dall'azienda, un'età compresa fra 18 e 35 anni, disponibilità a viaggiare per almeno due mesi consecutivi, predisposizione ai contatti con il pubblico, bella presenza ed entusiasmo, formazione inerente le professionalità richieste.a tempo determinato e il loro stipendio varierà a seconda della mansione. Durante la stagione lavorativa, leoccorre inviare una mail dove si specifica la disponibilità lavorativa e, in allegato, il CV aggiornato e una propria foto.