Quest'ultima era senza parafango, modificata in vari punti, ma ancora riconoscibile. Ad individuarla, un dipendente dell'Amat a cui non è sfuggito il dettaglio: la sella e il cestino portaoggetti erano identici a quelli dei mezzi del bike sharing, il servizio dell'azienda di via Roccazzo che mette a disposizione cinquecento biciclette in quarantasei postazioni sparse in tutta la città.. In base a quanto ricostruito, la bici era stata rubata insieme ad un'altra, dagli stalli in via Archirafi, a pochi metri da via Lincoln. L'ennesimo furto ai danni dell'Amat, che in tre anni ha registrato quindici colpi, "con notevoli danni sia per l'azienda che per i palermitani che quotidianamente utilizzano e apprezzano il servizio", precisa il presidente Michele Cimino.Un modus operandi adottato anche dall'uomo rintracciato oggi dalla polizia: trovato in possesso della bicicletta ridipinta, è stato portato negli uffici della questura e sarà denunciato a piede libero, mentre proseguono le indagini per individuare l'altro mezzo rubato.- aggiunge Cimino - che dopo aver riconosciuto la bici del bike sharing, ha permesso alla polizia di intervenire tempestivamente. La mobilità "dolce" va incentivata e non danneggiata, qui a Palermo registriamo un discreto successo del nostro servizio, sempre più utilizzato e apprezzato".