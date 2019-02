In un clima ormai al limite del surreale, con un pezzo di partito arroccato sull'Aventino e un altro pezzo che ha monopolizzato gli organismi. Un partito a brandelli in cui quotidianamente i separati in casa si lanciano stracci. Nemmeno sui risultati ci si è riusciti a mettere d'accordo. Quelli ufficiali sul congresso nazionale, nell'Isola hanno visto Maurizio Martina battere di misura Nicola Zingaretti. Gli zingarettiani hanno contestato i dati degli organismi, saldamente in mano ai renziani. E pur riconoscendo alla fine il risultato favorevole a Martina, denunciano violazioni delle regole che avrebbero impedito lo svolgimento democratico del congresso. Teresa Piccione, la candidata alla segreteria regionale che si ritirò dalla corsa proprio denunciando violazioni del regolamento e decretando così la vittoria a tavolino di Davide Faraone, commenta così l'esito del voto degli iscritti per il congresso nazionale: “Si è conclusa la prima fase del Congresso nazionale del Partito democratico, quella in cui votano gli iscritti per scegliere il nuovo segretario nazionale. Nicola Zingaretti ha vinto inaspettatamente questa tornata con il 48% dei voti. Anche in Sicilia la sua affermazione è stata netta. Con il suo 45% contro il 48% di Martina

con caratteri di palese illegittimità, volto a impedire lo svolgimento sereno e democratico del Congresso nazionale in Sicilia così come si era già verificato per il Congresso regionale”