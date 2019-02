Chiusura al transito veicolare, VIA c.d. CASE ROCCA - Intero Tratto tra Viale Ercole e Viale del Fante;

PALERMO - La polizia Municipale di Palermo informa che domenica 3 febbraio il Parco della Favorita sarà chiuso al transito per lo svolgimento di una manifestazione ciclistica internazionale nelle strade sotto citate, compresi i varchi e le stradelle che collegano il viale Diana con il viale Ercole:VIALE DIANA - Tratto compreso tra piazza Leoni e viale Margherita di Savoia;VIALE ERCOLE - Intero tratto;All’interno del Parco della Favorita - Tratto compreso tra la fontana d’Ercole ed il viale Duca degli Abruzzi;VIALE MARGHERITA DI SAVOIA - Nel tratto compreso tra via Mater Dolorosa e la tenuta Real Favorita/Cancello Giusino;VIA PAOLO GIACCONE - Strada senza uscita allo sbocco sul Viale Margherita di Savoia (escluso i residenti che abitano nella via);VIA SEBASTIANO BOSIO - Strada senza uscita allo sbocco sul Viale Margherita di Savoia (escluso i residenti che abitano nella via).VIA DELLA FAVORITA - Intero tratto (escluso i residenti che abitano nella via ed il personale diretto alla Struttura Equestre, che potranno transitare a “passo d’uomo” sotto controllo da parte del personale dell’organizzazione addetto alla vigilanza dell’area in esame).