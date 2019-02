"Ci sono tutte le premesse per un bellissimo 2019 e per gli anni a venire. L'Italia ha un programma di ripresa incredibile. C'è tanto entusiasmo e tanta fiducia da parte dei cittadini e c'è tanta determinazione da parte del governo". Così il premier Giuseppe Conte in un'intervista a "Povera Patria" in onda stasera su Raidue, commentando i dati sull'economia di ieri che vedono l'Italia in recessione tecnica. Sulle tensioni nel governo, Conte ha minimizzato: "Andiamo tutti d'accordo, non litighiamo. Non ci sono motivi di divergenza". Duro attacco di Berlusconi: "Buoni a nulla, ma capaci di tutto. Hanno una smisurata inesperienza, una totale ignoranza che li rende, proprio per questo, pericolosi". (ansa)