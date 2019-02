Il taglio è introdotto dal bilancio interno dell’Assemblea che è stato approvato oggi a Sala d’Ercole. Nel presentarlo, il deputato questore Giorgio Assenza lo ha definito “la continuazione di un percorso virtuoso di contenimento della spesa”. Le risorse annuali dell’Assemblea scendono a 141 milioni e mezzo da 143,2 milioni del 2018, con un risparmio di 1,68 milioni. Un milione e mezzo in meno il trasferimento chiesto alla Regione. “In pochi anni il trasferimento dalla Regione è sceso da 162 milioni a 137 milioni e mezzo di quest’anno. In sette anni una riduzione da 24 milioni e settecentomila euro”, ha sottolineato Assenza.Scende anche il costo degli stipendi dei dipendenti, che arriva a 26 milioni (erano quasi 37 nel 2013). Si riduce di 700mila euro anche il costo delle pensioni degli ex dipendenti dell’Ars, che costano l a bellezza di 50,8 milioni all’anno, un quarto dei 200 milioni di spesa totale dell’Assemblea. I deputati costano 15,3 mlioni, i gruppi poco più di sei milioni, portaborse e consulenti poco più di tre milioni.Il Consiglio di presidenza nel 2018 si è riunito nove volte e ha assunto 36 deliberazioni. La prima commissione (Affari istituzionali) si è riunita 56 volte esitando dodici disegni di legge per l’Aula, sette dei quali diventati legge. La seconda commissione (Bilancio) si è riunita 91 volte, esitando 15 ddl, 10 diventati poi legge. La terza, Attività produttive, s’è riunita 62 volte, esitando però solo due disegni di legge, uno dei quali diventato legge. Ne ha esitato tre, dei quali solo uno diventato legge, la quarta commissione (Ambiente), che si è riunita 66 volte. Sono state 54 le sedute della quinta commissione (Cultura e Lavoro), che ha esitato due ddl, uno dei quali diventati legge. E infine la sesta commissione (sanità), con 67 sedute, un solo ddl esitato, zero diventati legge. La commissione Ue si è riunita 44 volte, l’Antimafia 48, la Statuto 15.