L'indagine dei carabinieri è coordinata dal procuratore di Marsala Vincenzo Pantaleo e dal sostituto Antonella Trainito.

Nelle prime fasi dell'indagine, gli investigatori hanno ascoltato parecchie persone "per cercare di individuare - aveva spiegato il procuratore Pantaleo - eventuali soggetti che potessero avere motivi di rancore verso Ciaravolo". Ma adesso l'ipotesi dell'omicidio sembra essere tramontata. Inoltre, il nucleo familiare della mancata sposa risulta essere lontano da eventuali contesti criminali. Per gli investigatori sarebbe da escludere una vendetta nei confronti dell'imprenditore. Nel passato di Ciaravolo c'è un modesto precedente penale. E' stato, infatti, condannato a quattro mesi di reclusione e 60 euro di multa, con pena sospesa, per truffa. Il fatto risale al 2009, quando Ciaravolo chiese all'Enel l'allaccio per la fornitura di energia elettrica, ma fornendo il nome e il documento d'identità di un'altra persona, che poi si vide recapitare una bolletta di 246 euro.

MARSALA (TRAPANI) - E' Francesco Ciaravolo, 48 anni, piccolo imprenditore agricolo, l'uomo trovato carbonizzato lo scorso 5 gennaio a Piano Rizzi, nelle campagne di Salemi (Tp), all'interno della sua auto, una Mercedes classe C. A stabilirlo, attraverso l'esame del Dna, è stato il Ris dei carabinieri di Messina, incaricato dell'accertamento dalla Procura di Marsala, che adesso propende per l'ipotesi del suicidio. Francesco Ciaravolo il 28 dicembre scorso non si era presentato nella chiesa di Castelvetrano dove avrebbe dovuto sposarsi.