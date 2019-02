"Ritenevamo doveroso ringraziare, una ad una, tutte le persone che abbiamo conosciuto nella nostra avventura eanche quando la vita cerca sempre di buttarti al tappeto continuando ignobilmente a riservarti prove difficilissime".Sono parole intrise di commozione gratitudine quelle che mamma, il bambino nato a Londra da genitori italiani, affetto da una rara malformazione genetica al midollo.Dopo lunghe ricerche per trovare un donatore compatibile, il padre Paolo aveva lanciato un disperato appello social per salvare la vita del piccolo. In Italia erano stati parecchi a mobilitarsi in una vera e propria catena di solidarietà che però non è riuscita a centrare l'obiettivo. Ma la speranza per Alex non si è mai spenta e il bambino è stato accolto dai medici del'ospedale "Bambino Gesù" di Roma., attraverso una tecnica innovativa di manipolazione cellulare. Ora per il piccolo si è aperta la delicata fase post operatoria, ma i genitori confidano che tutto possa andare bene.Nel dirsi grata a chi li ha aiutati, Cristiana è davvero un fiume in piena: amici, parenti, donatori, medici, associazioni, onlus,: "La forza che ci avete trasmesso con i vostri messaggi, con le vostre preghiere, con i vostri sorrisi e con i vostri abbracci è stata per noi un stimolo a non mollare".Infine, la donna ha rivolto un pensiero anche a tutti coloro che si trovano in condizioni simili a quelle in cui versava il figlio fino a qualche tempo fa: "A nome di tutti i malati, - scrive Cristiana alla fine del lungo post - che col vostro gesto d’amore avranno una speranza in più per poter guarire e vivere una seconda volta".