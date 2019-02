Sul posto sono arrivate l'automedica da San Giovanni Bianco e l'ambulanza della Padana Emergenze onlus. Intanto il futuro papà ha prestato il proprio aiuto alla moglie, seguendo le indicazioni del 118. Il bimbo, un maschietto, è così venuto alla luce, sotto la neve, sul sagrato della chiesa. Sta bene.

Si sono messi in viaggio in auto di mattina, alle prime contrazioni che annunciavano il parto, per raggiungere l'ospedale, ma il loro piccolo ha visto la luce mentre fioccava la neve. È successo intorno a Val Brembilla, nel Bergamasco. Mentre la neo-mamma era in macchina i dolori sono diventati più forti e il padre ha deciso di fermarsi, all'altezza della chiesa parrocchiale di Brembilla, e di chiamare i soccorsi.