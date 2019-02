, Emanuele e Santo Rubino; Alessandro Cutrona, Vincenzo Centineo, Emanuele Campo, Giovanni Castronovo, Alfredo Caruso, Carlo Fortuna e Bruno Siragusa. Le pene più alte - 16, 15 e 9 anni - sono state chieste per i fratelli Rubino.

Sono imputati per estorsione aggravata dal metodo mafioso e dalla discriminazione razziale. Furono tutti arrestati in un blitz della Squadra mobile.

Una lezione che arriva da un gruppo di extracomunitari. Otto piccoli commercianti e ambulanti originari del Bangladesh nel 2016 dissero "basta" alle angherie che subivano nelle loro botteghe di via Maqueda. Fu una ribellione di massa.per i quali il pubblico ministero Bruno Brucoli ha chiesto pene pesantissime. Sotto processo ci sono Giuseppema, come sostiene D'Antoni, responsabile legale della "Federazione delle associazioni antiracket ed antiusura italiane" per la Sicilia occidentale, “oggi che va di moda e impatta nell'opinione pubblica questa fuorviante dicotomia tra italiani e non italiani, possiamo affermare che sono stati dei cittadini, che per nascita non sono italiani, ad insegnare ai commercianti italiani e palermitani in particolare, come si può fare impresa senza pagare il pizzo e rispettando la dignità del proprio lavoro”., ripreso dalle telecamere. Un giovane studente gambiano prese le difese dei commercianti stanchi di subire soprusi. Gli spararono un colpi di pistola alla testa. Si salvò per un miracolo. Emanuele Rubino in primo grado è stato condannato a 12 anni di carcere.dicevano ai piccoli commercianti per strappargli via i soldi degli incassi. Il clan Rubino avrebbe dettato legge nella zona del centro storico fino a quando non arrivarono le denunce dei commercianti accompagnati da Federazione antiracket, Sos Impresa e Addiopizzo parti civili al processo con l'assistenza, oltre che di D'Antoni, dell'avvocato Salvatore Caradonna. Si è costituito anche il Centro Studi Pio La Torre, assistito dagli avvocati Ettore Barcellona e Francesco Cutraro.denunciassero collettivamente gli stessi esattori del pizzo – spiega in aula l'avvocato D'Antoni -.Per la verità oggi registriamo, nei procedimenti penali in corso, una rinnovata resistenza culturale in ragione della quale quasi sempre abbiamo una sostanziale acquiescenza da parte dei commercianti al pagamento del pizzo. Non mancano, poi, ipotesi sempre più frequenti di vera e propria compiacenza e contiguità al fenomeno delle estorsioni e dunque omertà e insuperabile resistenza alla denuncia. Ecco perché noi italiani oggi dobbiamo imparare la lezione da chi italiano non è”.