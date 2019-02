Le avventure del commissario più amato della tv, ispirate ai romanzi di Andrea Camilleri, sembrano determinare nel nostro paese lo scoppio dell'ennesimo "caso", politico più che televisivo., suo malgrado, Rai Uno, la puntata della famosa fiction prevista per lunedì 11 febbraio dal titolo "L'altro capo del filo". Nell'episodio verranno toccati argomenti come l'immigrazione, gli sbarchi e l'accoglienza, tematiche particolarmente attuali che - secondo voci di corridoio - starebbero creando non pochi imbarazzi ai piani alti di viale Mazzini.relativo alla seconda serata, dopo la fiction: niente "Che tempo che fa" di Fabio Fazio. Al suo posto, una puntata di "Porta a Porta" dedicata alle elezioni regionali in Abruzzo e ad altri temi di attualità. La sostituzione, secondo quanto lascia intendere Repubblica, sarebbe nata da un'iniziativa della nuova dirigenza. Ma dal canto suo, la direttrice di Rai1, Teresa De Santis, prova a gettare acqua sul fuoco: "Nessuna preoccupazione per le puntate sull'immigrazione.. Il servizio pubblico copre ogni argomento, anche complesso. Il tema dei migranti molti spunti di riflessione". E chiosa "Le diatribe politiche non ci riguardano".Il cambio di programmazione però non convince l'opposizione. Per il Pd, il segretario della Commissione di Vigilanza Raiha criticato l'idea di portarein seconda serata, una scelta che - secondo i Dem - "comporterà costi aggiuntivi. A questo punto, perché non farlo fare al Tg1?". Ma la replica del conduttore di "Porta a Porta" è stata abbastanza secca. : "Non ci sarà nessuna retribuzione aggiuntiva per l'appuntamento extra".