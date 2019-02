La Sicilia paralizzata nella gestione provvisoria, ma i 600 precari della Regione saranno pagati regolarmente grazie all’intervento della Cisl Fp Sicilia. “Ci siamo accorti ieri mattina che a poche ore dalla scadenza dell’esercizio provvisorio, alcuni uffici non avevano ancora regolarmente completato l'iter necessario per i pagamenti dei precari della pubblica amministrazione regionale – raccontano Fabrizio Lercara e Salvo Costanza, componenti della segreteria regionale della Cisl Fp –. Ritenendo inaccettabile che i dipendenti a tempo indeterminato fossero stati già pagati mentre questi lavoratori a tempo determinato rischiavano di passare giorni e giorni senza stipendio, abbiamo attivato una staffetta tra dipartimento della Funzione pubblica e Ragioneria generale fino a che anche l’ultimo mandato di pagamento non fosse stato firmato dal Tesoro"."Erano le 22.04 - concludono - ma, grazie anche alla disponibilità e alla sensibilità del Ragioniere generale, Giovanni Bologna, che ha tenuto gli uffici aperti fino a tardi, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo”.