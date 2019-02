PALERMO - Il marchio "Sicilia pesca mediterranea" farà sistema fra tutti i protagonisti della filiera: pescatori, imprese dell'acquacoltura e della trasformazione, borghi marinari, mercati ittici, Flag e organizzazioni di categoria. La strade per la valorizzazione dei prodotti ittici siciliani è stata indicata dal dirigente generale del Dipartimento pesca mediterranea, Dario Cartabellotta, in un'intervista all'Avvisatore marittimo. "Vogliamo mettere a sistema questa identità ed economia del mare di Sicilia perché - sottolinea il dirigente - attraverso il Feamp ci siamo resi conto che esiste un ampio network di soggetti che hanno partecipato ai progetti ma che vivono in maniera isolata e non sanno di essere parte di un sistema dalla enormi potenzialità". Illustrando i risultati dello scorso anno, Cartabellotta spiega che al 31 dicembre il Feamp 2014-2020 ha avuto una dotazione finanziaria di 118,2 milioni di euro, sono stati emessi bandi per 112,36 milioni e raggiunto a metà l'obiettivo di 55,43 milioni di euro di risorse impegnate, con 17,87 milioni di mandati di pagamento per 389 progetti imprenditoriali.(ANSA)