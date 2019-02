provinciale ha infatti accolto due ricorsi presentati dall’azienda contro il suo stesso proprietario, ossia il comune di Palermo, che a fine 2017 ha chiesto alla partecipata il pagamento della Tosap, ossia la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, sulle zone blu.è arrivata a fine dicembre. Gli avvisi di accertamento fanno riferimento al 2012 e si inseriscono all’interno di una diatriba che va vanti ormai da anni, tra sentenze a favore dell’una e dell’altra parte., ricava dei profitti; una teoria che non ha convinto la commissione, visto che la società è comunque interamente di proprietà del Comune che inoltre la controlla e la dirige senza lasciare all’azienda alcuna autonomia di decisione, visto che gli amministratori devono comunque attenersi alle direttive impartite. “Il comune di Palermo – si legge nella sentenza – dispone della società come di una propria articolazione interna e essa non è altro che una ‘longa manus’ della pubblica amministrazione, al punto che l’affidamento pubblico mediante ‘in house contract’ neppure consente di configurare veramente un rapporto contrattuale intersoggettivo”.Secondo i giudici il Comune ha affidato le zone blu alla sua azienda allo scopo di fronteggiare l’emergenza traffico e di garantire una manutenzione ordinaria: “Sicuramente – si legge ancora – l’affidamento non deriva da finalità della società affidataria di conseguire un profitto dalla gestione degli stalli”. E dal momento che Amat gestisce un servizio di interesse pubblico, non può pagare la Tosap.– commenta l’amministratore unico di Amat Michele Cimino - Sostengo da sempre che Amat e Comune sono due facce della stessa medaglia”.