Caos neve in Alto Adige. Autobrennero chiusa in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno per tir bloccati. Dodici chilometri di coda. Anche il servizio strade ha difficoltà a raggiungere i mezzi fermi. Nessun ferito per una valanga vicino al confine, dove l'autostrada è già chiusa. Valanghe anche in Val Sarentino e in Valdurna. Problemi anche sulle statali. Per oggi previsto un miglioramento. In Toscana fiumi in piena, anche se per ora sotto controllo; piogge intense in Friuli-Venezia Giulia, con allagamenti. Nell'astigiano muore un automobilista, travolto dalla propria auto scivolata sulla neve, dopo che era sceso per mettere le catene. Acqua alta a Venezia, frane nell'Imperiese.