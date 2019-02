PALERMO - Condannati per errore e a loro insaputa, arrestati e subito rilasciati. È una storia surreale quella capitata a due cittadini maltesi. Ieri pomeriggio i poliziotti sono andati ad arrestarli quando è partito un alert dall'hotel 'La Martinica' di Ficarazzi. Una volante del commissariato Bagheria si è precipitata nella struttura.

erano i responsabili di una società finanziaria condannati per truffa in Qatar. Su di loro pendeva un mandato di arresto internazionale diramato dall'Interpol. I due maltesi hanno subito professato la loro innocenza. È stato in Corte d'appello a Palermo che l'avvocato Raffaele Bonsignore ha chiarito l'errore. I due maltesi sono sì titolari di una società, che però ha un nome diverso da quella nota a Doha per la truffa. A differenziarla la parola finale "Limited". E così i giudici d'Appello non hanno convalidato l'arresto provvisorio, né applicato alcuna misura cautelare. Ci si rivedrà il 14 febbraio prossimo per valutare in maniera definitiva la richiesta di estradizione che però vacilla.