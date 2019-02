- "Nessuno può evitare un processo grazie al Parlamento e io non potrei mai acconsentire a una cosa del genere, che è palesemente contraria ai miei principi e a quelli del M5S. E non se ne dovrebbe affatto discutere". Lo scrive su Facebook Virginia La Mura, senatrice del Movimento 5 Stelle prendendo posizione sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini rispetto alla gestione dei migranti della nave Diciotti, ora all'esame della Giunta per le immunità di Palazzo Madama.che disertò il voto in Aula sul decreto sicurezza. Nei suoi confronti fu aperto un procedimento disciplinare da parte del Movimento, archiviato a fine 2018. In un lungo post intitolato "Si a processo a Salvini, ma non distogliamo attenzione da autonomie regionali", la senatrice premette che "devono esserci delle priorità nel dibattito politico e tra queste non può esserci il processo a Salvini che, per quanto mi riguarda, è l'ultimo dei problemi da affrontare". E aggiunge: "Un argomento che sta appiattendo la discussione pubblica oscurando tematiche ben più urgenti e rilevanti: come quella sulle autonomie regionali". (ANSA).