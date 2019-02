soprattutto al Centro-Sud, mentre le fredde correnti settentrionali sostituiranno i più miti venti meridionali, favorendo così un nuovo calo delle temperature. Sarà questa la coda della perturbazione atlantica transitata sull'Italia. La circolazione depressionaria giunta nel weekend manterrà condizioni di instabilità fino a mercoledì in gran parte del Sud., il cielo sarà in generale nuvoloso o molto nuvoloso. Nel corso del giorno deboli piogge cadranno su Lombardia, Venezie, Romagna, regioni centrali, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna; qualche nevicata sulle zone alpine oltre 500-800 metri, sull'Appennino Centrale oltre 1.100-1.400 metri. Temperature massime in diminuzione in gran parte del Centro-Sud e Isole; in lieve rialzo al Nord-Ovest.il vortice di bassa pressione che accompagna la perturbazione, posizionato sullo Ionio, riuscirà a spingere ancora nuvole e un po' di piogge sulle regioni meridionali e sul medio versante adriatico. Ancora nuvole al Nordest, medio versante adriatico, Sud e Isole e piogge isolate, anche a carattere temporalesco, su Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna; qualche nevicata sulle zone appenniniche oltre 1.000-1.500 metri. Temperature massime in ulteriore lieve calo al Sud, pressoché stazionarie altrove. Martedì sarà soleggiato al Nord, sereno o poco nuvoloso al Centro e in Sardegna, mentre sono previste nubi al Sud e in Sicilia con rovesci e temporali in Calabria e sull'Isola. Forti venti settentrionali al Centro-Sud. Mercoledì si accentua l'instabilità al Sud con rovesci su Puglia e Calabria, torna un po' di neve sui rilievi dell'Appennino meridionale intorno ai 1.000 metri. Ancora soleggiato al Nord, in Toscana e Sardegna, nubi sparse nel resto del Centro.(ANSA).