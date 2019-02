Ma siti sono troppi e i soldi sono pochi, così per risolvere la situazione potrebbero essere adottati due modelli già messi in funzione in altre regioni.

Uno è il modello pugliese che prevede la possibilità di creare un fondo di rotazione da venti milioni con cui finanziare le attività di bonifica dei Comuni. Gli enti locali avrebbero poi a disposizione fra i dieci e i quindici anni per ripagare il finanziamento ottenuto. Altro modello è, invece, quello lombardo. Le amministrazioni dovrebbero concedere per un certo numero di anni i siti da bonificare a delle imprese interessate e con un piano aziendale credibile. Alle aziende sarebbe consentito di usare la discarica per realizzarvi un impianto produttivo, come ad esempio un campo di pannelli solari.

, ma a questi si devono sommare anche 13 siti in cui sui trova amianto, 13 siti minerari, 70 stabilimenti a rischio incendi e 60 i siti di interesse nazionale, ovvero vicini alle aree industriali di Gela, Priolo, Milazzo e Biancavilla e quindi potenzialmente inquinati. È questa la mappa del rischio che emerge dal piano regionale delle bonifiche compilato dall'Assessorato all'Energia e ai rifiuti.Il governo Musumeci ha deciso di mettere mano alla questione.. Questa verifica, il cosiddetto 'piano di caratterizzazione', sarebbe a carico dei Comuni che però sono alle prese con problemi finanziari. Vogliamo mettere i sindaci in condizione di agire. I cittadini - ha rassicurato, infine, Pierobon - stiano tranquilli, stiamo affrontando il problema delle discariche e lo risolveremo”.Due sono le ipotesi allo studio degli uffici dell’amministrazione regionale.La seconda proposta è invece quello di costituire un fondo di rotazione a disposizione dei Comuni.in tre si trovano rifiuti speciali pericolosi (in contrada Marabusca a Gela, a Vitale nel Comune di Valguarnera Caropepe, a Villa Cesarea nel Comune di Sortino), in altri tre rifiuti speciali non pericolosi. Infine ci sono cinque discariche con rifiuti non precisamente individuati (il sito bonificato di contrada Piano di Corsa a Racalbuto, quello in contrada Orfani a San Michele di Garlanza, quello in contrada Masseria a Capo d’Orlando, la discarica Muricello a Mistretta, il sito di Bonmiscuro a Noto).Ovunque è presente un sito a cui prestare attenzione. D'altronde, fino agli anni ottanta, le autorità locali avevano il potere di autorizzare discariche a livello locale. Una situazione questa che ha fatto lievitare la presenza di siti. Poi le regole sono cambiate, le discariche sono state così dismesse, ma, non sono state mai formalmente chiuse.Lì i siti potenzialmente inquinati sono 177: 166 discariche e 11 aree produttive. Secondo posto alla provincia di Palermo dove le aree a rischio sono 100: 93 discariche e 7 aree produttive. Sul podio anche la provincia di Agrigento con 66 siti potenzialmente inquinati di cui 63 discariche e 3 aree produttive. In provincia di Catania i siti sono 51 di cui 47 discariche e 4 aree produttive. E ancora, le discariche nel nisseno sono 39, 36 (32 discariche e 4 aree produttive) in provincia di Siracusa e 35 nell’ennese (33 discariche e 2 aree produttive). Sotto soglia trenta il ragusano, con 22 siti (15 discariche e 7 aree produttive ) e il trapanese con 25 siti (23 discariche e 2 aree produttive).Secondo una stima del dipartimento Rifiuti, se si attribuisce a ogni discarica l’area di un ettaro di media,In tutti i casi è necessario avviare un’azione di bonifica per evitare che possano esserci casi di sversamento di percolato e sostanze inquinanti per il suolo e le falde acquifere.“La contaminazione del suolo e del sottosuolo nel territorio siciliano - spiega il piano delle bonifiche - non è legata esclusivamente alla presenza dei tre poli industriali di Priolo, Gela e Milazzo ma anche ad un diffuso degrado del territorio sia per la presenza di numerose discariche autorizzate in regime di tipo 'emergenziale' con ordinanze contingibili ed urgenti". Insomma, in altre parole l’inquinamento non può essere visto solo come una conseguenza dell’attività industriale ma è il risultato della vita quotidiana e di una gestione incontrollata negli anni del problema dei rifiuti. Non c’è stata alcuna attenzione sia per la “potenziale compromissione dei suoli e dei corpi idrici sotterranei e superficiali - sono le parole del piano - , sia per l’esistenza di discariche abusive o incontrollate di rifiuti urbani o speciali”.Il rischio reale di ogni discarica non è realmente conosciuto. Compiuta la mappatura allora occorrerà consentire ai Comuni di conoscere le caratteristiche e l’estensione dei siti.. Il governo ha intenzione di stanziare per questo scopo 150 mila euro nel Collegato alla Finanziaria 2019.considerando anche le gravi difficoltà economiche non solo della Regione, ma anche degli enti locali. Un piano, però, che diventa sempre più urgente in quanto i rischi dell'inquinamento sulla salute dei cittadini sono prevedibili, seppur ancora in parte sconosciuti.