PALERMO - Alcuni calcinacci sono crollati dal ponte di Bonagia, sulla circonvallazione di Palermo. Gli agenti della polizia municipale, con i tecnici dell'Anas, hanno chiuso al transito un tratto della carreggiata centrale di viale Regione Siciliana, direzione Catania, per verificare la staticità del ponte. Il traffico è stato deviato nella carreggiata laterale. Nella zona il traffico è andato in tilt. Per avvisare gli automobilisti, la polizia municipale ha inviato un tweet invitando alla massima prudenza. (ANSA).

Viale Regione Siciliana carreggiata centrale direzione Catania, altezza Ponte Bonagia riapertura al transito veicolare".

Il tweet della polizia municipale: "