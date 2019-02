Il leader leghista e vicepremier Salvini è fiducioso che la Tav si farà: si troverà un compromesso, dice alla Stampa all'indomani della sua visita al cantiere di Chiomonte, e sui rapporti con l'alleato garantisce: 'nessuno di noi è un ultras, stabilità governo non in discussione'. Al quotidiano risponde anche il ministro 5Stelle alle Infrastrutture Toninelli: convinto che con la Lega si dovrà trovare un punto di caduta come da contratto di governo, è tuttavia critico sull'opera e sollecita sulla priorità delle scelte. Comunque il governo non è a rischio, chiarisce. (ansa)