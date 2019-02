PALERMO - Una giovane dottoressa, Alessandra Pizzo, 31 anni, è stata aggredita da una donna durante il suo turno alla Guardia medica di Bagheria. Su Facebook la vittima ha raccontato la sua amarezza e la parlamentare di Fratelli d'Italia, Carolina Varchi,

ha annunciato

anche

un'iniziativa legislativa per contrastare il fenomeno delle aggressioni nelle guardie mediche.

"Spesso mi viene chiesto perché continuo a scegliere di lavorare in guardia medica a Bagheria - scrive su Facebook Alessandra Pizzo -. In fondo ci sono molti posti più tranquilli, con meno carico lavorativo, con gente più educata. Ho provato a dare diverse risposte ma, in fondo, nessuna ha mai convinto me per prima. Me lo richiedo oggi, dopo aver conosciuto la cattiveria dell'essere umano; dopo essere stata aggredita fisicamente! Forse sento di appartenere a questa città, sento di voler e dover fare qualcosa per lei. Forse sentivo. Non mi sono mai sentita sicura dentro quella guardia, spesso sembra un ring piuttosto che un posto di lavoro. Amaramente, oggi, lo confermo e lo condivido".

"Siamo soli. In pericolo. Indifesi. Vi offriamo il nostro meglio con il nostro niente. Ci portiamo a casa i nostri piccoli grandi successi, le spalle larghe, il bene fatto bene, i vostri grazie e i vostri sorrisi ed andiamo avanti. Se ci aggredite non possiamo più farlo - continua -. Se a 31 anni mi togliete la passione e la dedizione per questo 'lavoro di trincea' finirò per scappare via anche io. Bisognerebbe ricominciare da 'ama il prossimo tuo come te stesso', poi capire il rispetto per il medico". "Starò bene in un paio di settimane; l’amarezza, invece, non passerà mai", conclude.

"L’ultima, recente aggressione avvenuta a Bagheria, in provincia di Palermo, ai danni di una dottoressa minacciata e strattonata mentre prestava servizio presso la guardia medica, ripropone con forza la necessità di dotare tutti i presidi sanitari di dispositivi collegati alle forze dell’ordine per evitare che simili episodi possano ripetersi”: ad affermarlo è

, che interviene sull’escalation di violenze che vedono sempre più spesso protagoniste donne medico, maggiormente esposte ad attacchi fisici, verbali e a molestie di natura sessuale.

La parlamentare, che preannuncia iniziative legislative in merito, sollecita inoltre la collaborazione tra ordini professionali, sindacati di categoria e istituzioni per porre fine al fenomeno, che mette a repentaglio l’incolumità dei lavoratori e la stessa assistenza erogata ai pazienti. "

Esprimo la mia solidarietà alla dottoressa Alessandra Pizzo – afferma Varchi – e a tutti i medici che, quotidianamente, devono fare i conti con condizioni di lavoro inaccettabili e prive di qualsivoglia garanzia di sicurezza".