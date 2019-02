MESSINA - I carabinieri hanno arrestato, in flagranza di reato C.F.M., 48 anni, allevatore, originario di San Salvatore di Fitalia con l'accusa di avere appiccato un incendio in contrada San Teodoro del comune di Frazzanò al confine con il Comune di Capri Leone (ME). L'uomo era alla guida di una Land Rover. I militari hanno seguito e bloccato il conducente dell'auto che, nel frattempo, aveva appiccato un altro rogo. I militari dell'Arma hanno perquisito l'autovettura trovando una tanica in plastica contenente del liquido infiammabile e due accendini. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme che, alimentate dal forte vento di scirocco, avevano già bruciato una vasta area di macchia mediterranea.(ANSA)