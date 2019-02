. Primaora arriva una presa di posizione anche da cittadini e associazioni che invece si schierano a favore della realizzazione delle tre linee del tram, i cui lavori dovrebbero partire nei prossimi mesi.. Sarebbe proprio grazie al tram che via Libertà diventerebbe un giardino lineare, per esempio. Fra la metropolitana, il tram, il passante ferroviario e gli autobus, Palermo necessita di un sistema integrato di trasporti”. Passalacqua è critico sulla natura del: “Mi sembra uno sgambetto al sindaco - commenta - e in parte i ricorrenti si basano sul principio ‘non nel mio cortile’, dato che molti ricorrenti mi risultano essere residenti di via Libertà”. E a suo dire, Mobilita Palermo avrebbe già contribuito ad alleviare i disagi di via Libertà ottenendo la separazione delle corsie di andata e ritorno del tram, inizialmente previste entrambe lungo l’arteria: “Prima ancora del concorso di idee lanciato dal Comune - dice -, insieme a Palermo ciclabile Fiab avevamo proposto di spostare una delle due corsie da via Libertà a Marchese di Villabianca, e di usare invece quello spazio per una pista ciclabile bidirezionale sull’intera via Libertà. La commissione esaminatrice ha voluto tener conto di questa proposta e l’ha inserita nel bando di gara, e infatti il progetto Cassata, il vincitore, prevede proprio questa variazione. L’idea è di non isolare nessuno - spiega Passalacqua - collegando la pista di via Libertà all’altra che abbiamo proposto, ossia quella in via Roma dove sorgerà un’altra linea tranviaria”.. Anzi: aggiungo che la Ztl probabilmente si sarebbe dovuta fare solo dopo questi sistemi di mobilità e non prima, incentivando l’uso dei mezzi pubblici anche in centro senza penalizzare i negozi”. Attinasi fa riferimento al coinvolgimento di via Roma nella Zona a traffico limitato, argomento sul quale non si sono mai spente le polemiche. “Lì il tram va a ristabilire un equilibrio - aggiunge - dato che è prevista un’isola pedonale che incentiva i cittadini a tornare in via Roma, per un centro storico a misura d’uomo e, perché no, a misura di commercianti e residenti. Anche per loro è brutto vedere vetrine spente e saracinesche abbassate tutto intorno, viene meno il senso di sicurezza che la propria città dovrebbe dare”.: “Al Comune abbiamo sempre rimproverato una carenza di comunicazione con la cittadinanza - sottolinea Passalacqua -, tanto che abbiamo proposto un tavolo di confronto per concertare l’avanzamento dei lavori: sono necessari un cronoprogramma e i dettagli sui preparativi della gara d’appalto e sulla gara stessa. Abbiamo anche chiesto al Comune di mostrare il progetto ai residenti una volta pronto - aggiunge -, così da consentire loro di essere parte attiva. Senza comunicazione, come per il passante ferroviario, questi cantieri creano un malcontento”.“Noi come associazione siamo a favore del tram, il problema è che non è stato presentato il programma dei lavori. Non solo manca il dettaglio dei tempi - osserva Fiore -, ma non sappiamo nemmeno cosa succederà alla mobilità privata. Il Comune dovrebbe dare maggiori informazioni a tutti, affinché si possa decidere se il tram sia un’opportunità o un disagio, e in questo caso specifico credo abbia bisogno di suggerimenti”., i cui commercianti sono ‘murati’ dall’eterno cantiere della ditta Tecnis. “Oltre che essere favorevoli vorremmo anche accelerare i tempi - dice Attinasi - ma serve il cronoprogramma e, appena pronto, contiamo di essere interpellati per comunicarlo. Insieme ad altre associazioni abbiamo creato un tavolo collettivo a cui ormai si sono uniti in tanti, lunedì 4 febbraio ci vedremo con i capigruppo e i presidenti delle commissioni coinvolte nelle nostre problematiche. Ci siamo resi conto - conclude - che il Consiglio comunale negli ultimi tempi è stato assente sui temi che riguardano imprese e commercianti. Vedremo se l’amministrazione comunale avrà a cuore il dialogo col mondo delle imprese”.