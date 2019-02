Peggioramento in arrivo, domani, delle condizioni meteo sulle regioni meridionali: lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che prevede dal primo pomeriggio precipitazioni intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici e meridionali della Calabria e su quelli settentrionali e orientali della Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento. Previsti venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte, su Calabria e Sicilia.Sulla base dei fenomeni previsti la Protezione Civile emana per domani allerta arancione per piogge e rischio idrogeologico anche su gran parte dell'Emilia-Romagna. Allerta gialla valutata anche su alcuni bacini del Veneto, gran parte del Molise e su tutto il territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria e Sicilia.