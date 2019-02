Un uomo di 86 anni, Gioacchino Spagnolo, di Messina, si è allontanato a piedi dalla propria abitazione di viale Giostra lo scorso 1 febbraio. Dalle prime indicazioni sembrerebbe che sia andato verso via Panoramica dello Stretto. Probabilmente l’uomo, a causa dello stato confusionale, non ha trovato la via del ritorno.Immediata la segnalazione dei familiari così come immediate le ricerche, coordinate dalla Questura di Messina, che continuano incessanti. L’uomo, alto 1.60 cm, capelli grigi, occhi azzurri, corporatura regolare, indosserebbe un giubbotto di colore nero, un maglione grigio, pantaloni scuri ed un basco grigio.C’è molta apprensione e preoccupazione per l’anziano uomo, anche per le condizioni di salute nelle quali versa. Si invita, pertanto, la cittadinanza a contattare il numero di emergenza 112, nel caso in cui lo si dovesse incontrare.