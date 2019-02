A presentarlo è stato Fabrizio Ferrandelli, leader dei Coraggiosi e ora esponente di +Europa, che si è rivolto agli Enti Locali per chiedere un’ispezione a Palazzo delle Aquile che faccia luce sul taglio dei disallineamenti, in particolare dei crediti milionari di Amat.gli assessori Antonino Gentile e Iolanda Riolo e i massimi vertici della burocrazia per fare il punto sulla situazione e redigere una risposta da inviare alla Regione che, nel frattempo, ha chiesto informazioni sulla situazione.di 50 milioni di crediti Amat “nonostante il parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti”, si legge nella missiva inviata lo scorso novembre. Ferrandelli chiama in causa i bilanci Amat del passato, approvati dal socio unico, cioè il Comune, e che contenevano quei crediti poi contestati. Un comportamento giudicato “contraddittorio” e su cui adesso la Regione chiede chiarimenti.a carico degli amministratori della partecipata, nè tanto meno alcun contenzioso a fronte di una copiosa erosione del capitale sociale dell’azienda”. Il consigliere ha così chiesto l’intervento degli ispettori regionali per verificare la correttezza delle procedure seguite; la Regione ha chiesto chiarimenti e il Comune adesso dovrebbe redigere una risposta.nella quale si dirà, in poche parole, che il problema del disallineamento è ormai risolto. Ma il rischio è che gli Enti locali possano inviare gli ispettori o addirittura un commissario.