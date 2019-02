Così come a Roma i titolari di noleggio conducente scioperano contro il disegno di legge semplificazioni presentato dal governo, a Palermo i tassisti sono in stato di agitazione per una norma contenuta nello stesso ddl approvato dal Senato e adesso all’esame della Camera dei deputati per la seconda lettura. I motivi delle proteste però sono diversi e opposti.Per la norma sotto accusa, il gap infrastrutturale delle due isole giustificherebbe una differenza di trattamento. Così i tassisti siciliani, privati del possibile regime di favore, ritengono la norma discriminatoria e incostituzionale e programmano per martedì prossimo un sit in davanti a Palazzo dei Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana.I Ncc con l’approvazione della norma potranno lavorare solo dentro il Comune dove viene rilasciata l’autorizzazione a svolgere l’attività. L'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente, infatti, dovrebbe avvenire presso la sede centrale o una delle rimesse dell'azienda. Comunque i servizi non potrebbero spingersi oltre la provincia di appartenenza.Il servizio di taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata, mentre il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede o la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio. Il servizio di Ncc inoltre non è soggetto ad obblighi di servizio pubblico, a differenza del servizio di taxi che è soggetto a tale obblighi, rientrando tra i servizi di trasporto pubblico locale, sia pure non di linea.Vincolando al territorio l’attività degli Ncc il governo nazionale favorirebbe i tassisti per via della differenza di servizio che questi offrono.Il testo approvato dal Senato, infatti, prevede che “in ragione delle specificità territoriali e delle carenze infrastrutturali, per le sole regioni Sicilia e Sardegna l'autorizzazione rilasciata in un comune della regione è valida sull'intero territorio regionale”.. Una delegazione di sindacalisti composta da Gaetano Calista e Giuseppe Calafiore di Uritaxi, Orazio Marra segretario regionale dell’Uti, Francesco Cangelosi dell’Arat Sicilia e Carmelo Galeano dell’Ugl Catania sarebbe stata ricevuta da Giancarlo Cancelleri.perché, attraverso i compagni di partito, possa promuovere una modifica nel secondo ramo del Parlamen“Oltre alla battaglia sul fronte nazionale che combattiamo insieme al segretario nazionale dell’Uritaxi - ha raccontato Gaetano Calista, presidente di Uritaxi - stiamo attivando anche a livello regionale tutti i canali per evitare che venga approvata una norma che noi riteniamo in contrasto con il principio di eguaglianza. Siamo pronti - ha concluso Marra - allo sciopero, questa norma ci danneggia”.