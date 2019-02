PALERMO - Riunione congiunta dei vertici di Asstra Sicilia e Anav Sicilia, le associazioni che rappresentano l'intero settore delle aziende urbane ed extraurbane, a capitale pubblico e privato, del Trasporto pubblico locale con autobus e tram. Esaminati gli effetti dell'imprevisto taglio al settore operato sul disegno di legge regionale di stabilità recentemente approvato in Commissione bilancio dell'Ars. "I tagli, se attuati, metteranno in forte crisi la mobilità dei cittadini e la tenuta delle aziende, per cui le associazioni hanno deciso di chiedere una convocazione urgente alla Commissione bilancio dell'Ars, alla presenza degli assessori regionali all'Economia e alla Mobilità, onde verificare gli eventuali margini di recupero", si legge in una nota. Nel frattempo le associazioni chiederanno di "sospendere" la partecipazione ai tavoli tecnici, avviati da un po' di tempo dagli uffici preposti del dipartimento regionale trasporti, proprio per esaminare la nuova rete dei servizi minimi di Tpl: "Senza gli adeguati stanziamenti si è impossibilitati dal pianificare alcunchè per il futuro", dichiarano Claudio Iozzi, presidente di Asstra Sicilia, ed Antonio Graffagnini, presidente di Anav Sicilia. "In settimana contiamo anche di incontrare le segreterie regionali dei sindacati - aggiungono -, per le conseguenti decisioni sull’occupazione che tale situazione costringerà, purtroppo ed inevitabilmente, le aziende a prendere"."Auspichiamo che la politica si faccia carico di evitare gravi ripercussioni ad un settore importante per l'economia regionale, che ha già subito diversi tagli negli anni passati", aggiungono Antonio Natale, direttore di Anav Sicilia, e Massimo La Rocca, segretario generale di Asstra Sicilia. "E' impensabile che il 30% delle risorse in meno possa essere risolto unicamente con le solite cause legali per inadempienza contrattuale della Regione, le aziende non potranno attendere i tempi della giustizia, ne risentiranno i servizi ai cittadini", aggiungono. Al coro si aggiungono Michele Cimino e Giacomo Bellavia, rispettivamente vice presidente e tesoriere di Asstra Sicilia: "Siamo a conoscenza di iniziative presso il Parlamento ed il governo nazionale per dare la possibilità di distribuire il maggiore disavanzo del bilancio regionale, accertato recentemente dalla Corte dei Conti, in trent'anni così da liberare nuovi spazi per la spesa - sottolineano -. Ci appelliamo, pertanto, alla deputazione siciliana in Parlamento ed al governo nazionale perché sia concessa tale opportunità che eviterebbe il ridimensionamento di un intero sistema, danneggiando enormemente la mobilità collettiva nelle città e nell'intera isola".