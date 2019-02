Kingsley Chikezie, 42enne nigeriano deve scontare la pena di 1 anno, 1 mese e 12 giorni di reclusione per droga. Il provvedimento non era stato mai eseguito perché si era reso irreperibile dal 2011. A porre fine alla sua latitanza è stato un controllo su strada dei “Falchi” della squadra mobile: impegnati in pieno centro, nella zona di piazza Croci, hanno notato Chikezie che camminava nervosamente. Un atteggiamento sospetto che ha reso necessaria la sua identificazione. L’uomo era sprovvisto di documenti di riconoscimento e affermava di averli dimenticati. Condotto all’Ufficio Immigrazione, è stata accertata la sua posizione ed è stato rinchiuso al Pagliarelli.