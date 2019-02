"Adoro Roma, però qui c'è un problema da risolvere. Non è possibile che si rischi la vita per niente, anche andando a mangiare un semplice panino. Questo è un problema distante anni luce da Treviso, non sarebbe successo". A parlare è Franco Bortuzzo, padre di Manuel, il 19enne giovane promessa del nuoto ferito gravemente in strada ieri a Roma. Secondo il bollettino medico del San Camillo, dove è stato operato, 'non ci sono segni di ripresa agli arti inferiori' del ragazzo.