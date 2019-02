Non importa che l'esercizio provvisorio sia scaduto lo scorso 31 gennaio.

Non importa nemmeno che anche quando Bilancio e Finanziaria saranno approvati la situazione dei conti resterà drammatica e servirà l'impegno di tutti per risollevare le sorti dell'Isola. E non importa, infine, che il presidente della Regione Nello Musumeci abbia più volte detto di voler prendere le distanze da certe cattive pratiche del passato. Palazzo dei Normanni è chiuso per ferie. O quasi. La seduta, infatti, è formalmente aperta - pena la decadenza del Parlamento per mancata approvazione della Finanziaria nei tempi dettati dalla legge - ma i deputati torneranno in Sala d'Ercole soltanto l'11 febbraio. Dopo dieci giorni di nulla.

"Quand'è Sant'Agata?", ha chiesto il presidente dell'Ars Miccichè prima di sospendere la seduta. Come da tradizione, infatti, l'Assemblea regionale si ferma per la Festa di Sant'Agata, patrona di Catania, nel rispetto della Santa e del diritto dei parlamentari catanesi di prendere parte alle celebrazioni, un appuntamento importante per il territorio. Appuntamento ancora più importante in questa Legislatura considerando che, a partire dal presidente della Regione Nello Musumeci passando per buona parte degli assessori, la quota di catanesi in giunta è decisamente alta.

e per essere certo di portare a casa il risultato ha bisogno che tutti e 35 i deputati regionali che compongono la sua maggioranza, compreso il presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, siano in Aula e votanti.Eppure ci si sarebbe aspettati un atteggiamento opposto. Un po' di fretta, magari, per provare a chiudere prima possibile la manovra. La scelta del governo, infatti, di rinunciare alla proroga dell'esercizio provvisorio ha fatto formalmente entrare la Regione nel regime di "gestione provvisoria", che è tutta un'altra cosa. Al posto delle spese in "dodicesimi" sulla base del bilancio precedente, infatti, adesso si potrà uscire un euro solo per le spese obbligatorie: stipendi, spese di finanziamento della sanità, esecuzioni delle sentenze e tributi e poco altro. Insomma, si incrocia le dita sperando che non servano soluzioni d'emergenza. Anche perché, la gestione provvisoria sarà tale fino a quando la manovra non approderà sulla Gazzetta ufficiale. Si riparte da lunedì 11. Per quanto tempo ancora la Sicilia resterà in bilico?e ripartire, dopo l'approvazione della scorsa settimana degli articoli del Bilancio, con l'esame della Finanziaria. Il termine per la presentazione degli emendamenti scade proprio mercoledì, eppure il presidente Miccichè ha scelto di rinviare la seduta a lunedì prossimo. Come mai? Proprio per il ragionamento suddetto dei numeri: i viaggi già programmati di alcuni deputati avrebbero rischiato di far saltare la maggioranza, quindi è diventato necessario rimandare tutto alla prossima settimana. Mantenendo, ovviamente, la seduta aperta.Insomma, questa settimana, a parte le sedute programmate della Commissione Antimafia guidata dae una a testa della Commissione Statuto e della Commissione Salute, Palazzo dei Normanni resterà praticamente deserto. E nel frattempo. In tre mesi il parlamento si è riunito soltanto 13 volte (complessivamente, contando pure le sedute durate soltanto pochi minuti).di recente "incoronato" anche, sulla base della dichiarazione dei redditi, il più ricco dell'Ars. Genovese ha partecipato solo a 3 sedute su 13 (2 congedi e 8 assenze). Record di assenze per Genovese anche nel secondo trimestre, aprile-giugno., presente solo a 5 sedute su 13 (4 congedi e 4 assenze);, 6 presenze su 13 (2 congedi e 5 assenze) e, che ha partecipato a 7 sedute su 13 (e 6 assenze).tenendo per altro ancora aperta una unica seduta fiume ma senza lavori, è lecito aspettarsi che i dati del primo trimestre del 2019 non saranno migliori.