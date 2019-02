PALERMO – Scandali e inchieste giudiziarie da una parte, ondate populiste giallo-verdi dall'altra: il potere in Sicilia ha conosciuto più di uno scossone nell'ultimo anno. I movimenti nelle stanze dei bottoni vengono fotografati, appuntamento fisso del mensile di lifestyle I love Sicilia, in edicola questa settimana e già disponibile in digitale . In vetta alla classifica sui conferma, forte della carica e del suo consenso personale, il presidente della Regione Nello Musumeci. Vola al secondo posto Carmelo Zuccaro, a capo della procura di Catania. Terza piazza per Gianfranco Miccichè, presidente dell'Ars. Nella top ten altri due magistrati, due assessori regionali e tre politici, due che fanno riferimento all'asse grillo-leghista che comanda il Paese e uno che fieramente vi si oppone. Nessuna donna tra i primi dieci posti, ma ce ne sono quattro fra l'undicesimo e il ventesimo, tra cui tre new entry.