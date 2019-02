PALERMO- Comunicare e “vivere” la musica. Colori e note musicali insieme. È 'SpecialPiano', una app che permette alle persone disabili di conoscere le note attraverso l'utilizzo della scala di colori dell'arcobaleno, così da poter affiancare a un colore, una corrispettiva nota musicale.

Un'applicazione mobile che rivoluziona il modo di comunicare. Un sistema inedito di interagire con la realtà esterna, che permette ai ragazzi con disabilità di suonare virtualmente il pianoforte, e di far conoscere quelle che sono le note musicali e la musica in sé.

Un progetto sofisticato, già brevettato, realizzato appositamente per un ragazzo di 17 anni, affetto di tetraplegia, ma che potrà aiutare milioni e milioni di persone con gravi difficoltà a realizzare le loro passioni e i loro sogni.

Alla guida della Start-Up, tre giovani palermitani, Rosario Salmeri, 18 anni, studente di Ingegneria Cibernetica dell'ateneo palermitano, Riccardo Lo Cicero, 19enne perito informatico, e una ragazza di 16 anni. L'dea innovativa nasce, come dichiara uno degli ideatori, Rosario Salmeri: “dai miei legami familiari, poiché all'interno della mia famiglia c'è un ragazzo che ha difficoltà a muoversi e a comunicare con gli altri. E solo le vibrazioni e le percezioni sonore gli provocano stimoli e inconsce reazioni, permettendogli cosi di comunicare con gli altri”.

È un modo inedito e computerizzato per far apprezzare a ragazzi 'speciali' la musica, consentendogli oltretutto di suonare uno strumento musicale. È possibile accedere all'applicazione attraverso lo schermo di un telefono o di un computer, per usufruire della tastiera di un pianoforte. A ogni nota è associato un colore. Una funzione che permette la percezione dei suoni attraverso vibrazioni uditive sensoriali. La partitura suonata può anche essere registrata e riprodotta in un secondo momento.