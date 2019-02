. Da quel giorno di Angelo Gentile, 48enne originario di Santo Stefano di Quisquina, nell'Agrigentino, si sono perse le tracce. Era il 9 gennaio e in queste settimane, anche gli avvistamenti dell'uomo, segnalati alle forze dell'ordine e ai familiari, sono caduti nel vuoto. . L'uomo, dopo un periodo particolarmente difficile, dovuto alla separazione dalla moglie e alla perdita del lavoro, era stato ricoverato per una disintossicazione da farmaci.Quel giorno, però, mi è sembrato sereno al telefono, non vedeva l'ora di tornare a casa. Sono così partito da Santo Stefano di Quisquina e dopo aver percorso circa duecento chilometri, sono stato avvolto dal panico". Al suo arrivo alla struttura sanitaria, infatti, il fratello ha trovato soltanto una valigia: "C'erano soltanto i suoi indumenti, Angelo si era allontanato. L'ho chiamato, mi ha mandato una foto, ma non ha saputo spiegarmi dove si trovasse di preciso". A quel punto sono partite le ricerche, ma nei dintorni della clinica l'uomo non c'era. "Ho provato a ricontattarlo - aggiunge Gentile - ma non ha più risposto. Poi il telefono si è spento definitivamente".Trapani, Palermo e Agrigento, in base ai tre avvistamenti già arrivati. La scomparsa è stata segnalata anche alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?". "In tutti e tre i casi - conclude Gentile - non si trattava di mio fratello. Da quella ultima fotografia ho notato che indossava una coppola grigia e un giubbotto scuro. Mi hanno detto che portava dei jeans, ha i capelli neri e gli occhi verdi, alto un metro e settantacinque. Chiediamo l'aiuto di tutti, chi dovesse avvistare mio fratello è pregato di contattare le forze dell'ordine. io e la mia famiglia abbiamo perso la serenità, mia madre è distrutta, vogliamo sapere dove si trova Angelo e se sta bene".