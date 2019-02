Danni e disagi da Ficarazzi ad Altavilla Milicia, da Bagheria a Casteldaccia e Milsilmeri. In azione ci sono decine di squadre dei vigili del fuoco, con i sommozzatori che stanno cercando di mettere in salvo gli automobilisti rimasti bloccati all'interno delle loro auto.dove i mezzi sono rimasti impantanati in seguito alle strade allagate e all'acqua che ha raggiunto gli sportelli delle auto. In grave difficoltà anche chi vive a Casteldaccia, nei pressi della zona in cui a novembre sono morte nove persone, e a Ficarazzi: le strade trasformate in fiumi impediscono l'accesso e l'uscita dalle abitazioni.mentre sono in corso le operazioni di messa in sicurezza di due alberi che stavano per cedere e finire sull'asfalto. Strade allagate anche a Villabate e a Portella di Mare, dove si registrano forti rallentamenti al traffico in uscita da Palermo. Un peggioramento delle condizioni meteo è previsto nel pomeriggio e in serata, nel frattempo sono decine le telefonate e le richieste di soccorso già giunte al numero di emergenza dei vigili del fuoco del comando provinciale.