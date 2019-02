: non è la sceneggiatura di un film, ma l’obbiettivo dell’iniziativa ‘Scacchi in volo’. Il 9 e il 10 febbraio, infatti, la hall arrivi dell’aeroporto Falcone-Borsellino si trasformerà in una sala scacchi d’eccezione, per la manifestazione organizzata dal Centro scacchi Palermo con la collaborazione di Gesap e Turismosicilia.. Saranno presenti anche degli istruttori, per dare consigli ai neofiti di questo sport. “Si tratta di un momento pensato anche per i bambini - spiega il Centro scacchi in un comunicato - che, attraverso una scacchiera gigante, potranno divertirsi dopo un lungo volo”. L’iniziativa non ha precedenti in Sicilia, mentre l’unico in Italia è quello dell’edizione all’aeroporto di Roma nel luglio 2018.. Il 10 febbraio alle 15 si terrà un torneo ‘rapid’ nella nuova terrazza vista mare, a fianco della hall partenze al secondo piano; si giocheranno 7 turni. E ‘Scacchi in volo’ unisce l’utile al dilettevole: a conclusione del torneo un rinfresco attenderà i partecipanti. Il costo del parcheggio sarà a carico degli organizzatori del torneo.