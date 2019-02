, l'anziano scomparso da casa ieri mattina. Sta bene. I familiari ringraziano tutti quelli che si sono prodigati nelle ricerche per la condivisione del messaggio sui social e per l'affetto ricevuto.Una famiglia in angoscia. Pietro M., 88 anni, si è allontanato da casa a Palermo, ieri mattina, e non ha fatto ancora ritorno. Sono state presentate delle denunce dalla famiglia. Un post su Facebook invita alla ricerca: "Signor Pietro. Si è allontanamento stamane (ier, ndr) verso le ore 10,30 zona via Ausonia Palermo, e non è ancora rientrato. Indossava basco e giaccone blu scuro con risvolto, pantaloni velluto grigi, scarpe sportive nere con lacci. Statura circa 155 cm". Il post ha ricevuto centinaia di condivisioni.