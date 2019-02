Anas - spiegano - raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI”, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148".

Ad andare a fuoco un camion che stava trasportando un carico di sale destinato ad alcune ditte del Palermitano: l'autotrasportatore è uscito dal mezzo non appena si è accorto del fumo e si è messo in salvo, lanciando immediatamente l'allarme.Nel corso delle operazioni parte della carreggiata è stata chiusa al traffico delle auto in direzione del capoluogo, con notevoli ripercussioni sul traffico, rimasto bloccato per almeno mezz'ora.