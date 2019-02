per verificare le condizioni dell’ambiente lavorativo e l’andamento delle procedure di iscrizione degli stranieri con permesso di soggiorno, vietate dal Decreto sicurezza ormai convertito in legge.. Ho visitato i locali e avuto un quadro delle modalità e delle procedure”. Il sopralluogo del deputato dei Cinque Stelle è solo l’ultima delle vicissitudini che in questi giorni hanno coinvolto l’anagrafe del capoluogo, al centro di polemiche e contrasti politici. Nelle ultime ore infatti il sindaco Leoluca Orlando si è contrapposto ripetutamente al ministro dell’Interno Matteo Salvini, prima annunciando che avrebbe proceduto personalmente a firmare gli atti di assegnazione delle residenze ai migranti irregolari, in contrasto a quanto previsto dal ‘Decreto sicurezza’ (ora legge), poi passando ai fatti: sul tavolo di Orlando sono già finite le prime 4 pratiche giudicate dall’anagrafe “irricevibili” tra le circa 200 attuali, e il primo cittadino ha mantenuto la parola apponendovi la propria firma.. Nei giorni scorsi il sindaco ha definito la firma delle pratiche un “atto praticamente dovuto”, aggiungendo che “la tutela dei diritti collettivi va di pari passo con la tutela dei diritti dei singoli, perché solo così si garantisce e si costruisce vera sicurezza di tutta la comunità locale”. “Ho riscontrato aderenze alla legge per quelli che sono i comportamenti degli uffici - afferma Trizzino -. Poi il sindaco si è arrogato questo diritto, ma ho alcuni dubbi da chiarire sulla correttezza amministrativa e sull’efficacia del suo atto di avocare a sé le 4 pratiche finora firmate. Ma non sto dando giudizi né certezze: mi serviranno alcune ore per raccogliere tutti gli elementi e valutare bene il quadro generale. Al momento sono solo dubbi”.: “Da parte degli uffici c’è grande attenzione alle procedure che vengono rispettate".