MONREALE - A seguito dell’approvazione del Piano triennale 2019-2021 del fabbisogno del personale che prevede, l’espletamento delle procedure selettive per la stabilizzazione del personale precario esistente al Comune di Monreale, è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monreale il bando di concorso per il reclutamento e la stabilizzazione 26 lavoratori precari categoria C e 3 di categoria D che già prestano attività lavorativa nell’ente.“Si porta a compimento – ha dichiarato il sindaco di Monreale Piero Capizzi - un processo di stabilizzazione lunghissimo iniziato con l’insediamento della mia amministrazione nel giugno del 2014. Un obiettivo storico raggiunto malgrado le grandi difficoltà finanziarie del Comune che è stato possibile grazie all’impegno politico in sinergia con quello gestionale”.L’avviso di selezione si svolgerà prevedendo una prova pratica e un colloquio, mediante i quali verrà approfondita la competenza acquisita dal personale interessato . La dottoressa Domenica Ficano segretario generale del Comune di Monreale ha evidenziato che non si tratterà, pertanto, di una mera presa d’atto, ma bensì verrà dato grande valore alla professionalità che i dipendenti interessati al bando hanno acquisito nei lunghi anni di servizio in posizioni rappresentative nelle sezioni delle aree del Comune di Monreale. Lo schema di domanda si potrà scaricare dal sito www.comune.monreale.pa.it