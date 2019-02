da riservare ai precari da stabilizzare

che non deve essere superiore al 50% .

. I pareri della magistratura contabile sono arrivati dopo che tre sindaci siciliani, di San Pier Niceto, Milazzo e Custonaci, hanno chiesto come muoversi per avviare le procedure per le stabilizzazioni. E se siano legittime. Tre le direttive fissate dai giudici di via Notarbartolo.Occorre, infatti, che i piani per l’assunzione dei lavoratori nei Comuni prevedano procedure aperte in cui la metà dei posti siano riservati all'assunzione dei precari da stabilizzare.. I Comuni devono quindi calcolare le spese che possono impegnare per l’assunzione del nuovo personale e poi calcolare la quotaInfine, i giudici contabili spiegano che iFermo restando che le risorse comunali devono costituire la parte prevalente dell’impegno finanziario.. Una circostanza che complica di gran lunga i piani per l’assorbimento di tutto il precariato storico degli enti locali.Le incertezze sorte con la pubblicazione dei pareri ha messo i sindacati in allerta. "Governo regionale e Corte dei Conti dialoghino e definiscano regole certe e uniformi per la stabilizzazione dei precari negli enti locali”,"Dal mancato confronto tra le due istituzioni - hanno continuato - potrebbe derivare un'incertezza insostenibile. Servono regole chiare e standardizzate ed è opportuno, quindi, avviare al più presto un confronto sul tema, così da definire criteri inequivocabili e validi per tutti, che le amministrazioni comunali possano seguire alla lettera, senza scappatoie"."La stabilizzazione dei precari degli enti locali - hanno poi concluso Agliozzo, Montera e Tango - processo avviato a livello nazionale con la legge Madia e, successivamente, perfezionato in Sicilia con la legge di Stabilità regionale,I lavoratori precari da troppi anni vivono in un limbo e hanno diritto a trovare finalmente una soluzione per la loro vertenza"