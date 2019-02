PALERMO - Avvenimenti previsti per martedì 5 febbraio in Sicilia:1) PALERMO - Palazzo d'Orleans, ore 09:30 Sit - in di lavoratori dell'Esa, dei Consorzi di bonifica e forestali per protestare contro i tagli di risorse nella Finanziaria regionale. Organizzano Flai Cgil, Fai Cisl, e Uila Uil siciliane.2) SIRACUSA - Ordine dei Medici, ore 09:30 L'Ordine dei Medici di Siracusa presenta un vademecum con le linee guida per la realizzazione del nuovo ospedale.3) PALERMO - Palazzo delle Aquile, ore 09:30 Comune ed Amat sottoscrivono un protocollo d'intesa per una collaborazione finalizzata a promuovere efficaci sinergie in tema di promozione turistica, in particolare sul tema della mobilità sostenibile.4) CATANIA - Cattedrale, ore 10:15 Solenne pontificale in onore della Patrona Sant'Agata. Partecipano gli Arcivescovi Metropoliti di Agrigento e Catania Card. Francesco Montenegro e Mons. Salvatore Gristina e i vescovi egli arcivescovi di Sicilia. Alle 17 inizio del 'giro interno' del fercolo della Santa.5) PALERMO - Palazzo delle Aquile, ore 12:00 Il Sindaco Leoluca Orlando conferirà la cittadinanza onoraria della città di Palermo al giornalista Paolo Borrometi.6) PALERMO - Bottega di Libera, Piazza Castelnuovo 13, ore 17:30 Incontro con il giornalista e scrittore Paolo Borrometi organizzato in vista della 'Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie', in programma il 21 marzo. (ANSA).