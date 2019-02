PALERMO - "In questi anni ho pagato un prezzo altissimo ma sono profondamente convinto che il ruolo del giornalista non sia quello di diventare un eroe ma di informare". Così il giornalista Paolo Borrometi, ricevendo la cittadinanza onoraria di Palermo dal sindaco Leoluca Orlando. "Una emozione straordinaria - ha commentato Borrometi -, sono orgoglioso di essere da oggi palermitano. Questa è una città martire della mafia ma che ci ha anche insegnato come si combattono le mafie. A Palermo ci sono tanti esempi positivi ed è per me un orgoglio essere concittadino di persone come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino o come Antonino Agostino, a cui vorrei dedicare la cittadinanza: un polizotto palermitano che per cercare la verità ha perso la vita in circostanze che non sono assolutamente chiare"."Ringraziamo Borrometi per il suo impegno e per la sua testimonianza, ma anche per avere dimostrato che è possibile tenere la schiena dritta e cercare la verità senza chiedersi a chi serva e senza chiedersi se questa verità dà fastidio ai potenti". Lo ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, a margine della cerimonia. "Siamo qui attorno a Paolo per dirgli che siamo orgogliosi di considerarlo palermitano", ha aggiunto.(DIRE)